Mondiali Qatar 2022 | i convocati del Senegal | sorpresa Mané | presenti Ballo-Touré e Dia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il ct del, Aliou Cissé, ha diramato la lista ufficiale deiper iin. Spicca la presenza di Sadio, che nonostante l’infortunio rimediato nell’ultima gara con il Bayern Monaco fa parte della spedizione che volerà in Asia. La speranza evidentemente è quella di averlo a disposizione a torneo in corso, anche per una sola partita. Tra i 26 calciatori chiamati, solamente due militano in Serie A. Si tratta del terzino del Milan Fodee dell’attaccante della Salernitana Boulaye Dia. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queen’s Park Rangers). Difensori: Bouna Sarr (Bayern Monaco), Saliou Ciss (Nancy), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Pape Abou Cissé ...

Sadio Mané fa parte della Nazionale senegalese che parteciperà alla fase finale deiin. Il ct Aliou Cissé ha deciso di inserirlo nella lista dei 26 convocati per il torneo iridato, sebbene le condizioni dell'attaccante del Bayern Monaco non siano delle migliori. Anzi.