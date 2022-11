Mondiali Qatar 2022 | i convocati degli USA | presenti gli “italiani” McKennie e Dest

(Di giovedì 10 novembre 2022) Gregg Berhalter, Ct della NazionaleUSA, ha ufficializzato la lista dei 22 giocatori per iin. Sono due gli “in lista: il difensore del Milan Serginoed il centrocampista della Juventus Weston. Ecco la lista completa. Portieri: Ethan Horvath, Sean Johnson, Matt Turner;Difensori: Cameron Carter-Vickers, Sergino, Aaron Long, Shaq Moore, Tim Ream, Antonee Robinson, Joe Scally, DeAndre Yedlin, Walker Zimmerman;Centrocampisti: Brenden Aaronson, Kellyn Acosta, Tyler Adams, Luca de la Torre, Weston, Yunus Musah, Cristian Roldan; Attaccanti: Jesus Ferreira, Jordan Morris, Christian Pulisic, Gio Reyna, Josh Sargent, Tim Weah, Haji Wright. SportFace.

Corriere dello Sport

A 32 anni di distanza dal primo, storico raggiungimento dei quarti di finale in un Mondiale, impresa riuscita al Camerun ad Italia '90 , le rappresentanti africane vogliono tornare a stupire nel primo ...- Una nuova clamorosa denuncia scuote il mondo del calcio a dieci giorni dall'inizio della Coppa del Mondo. Un rapporto della Equidem Research and Consulting evidenzia ulteriori violazioni dei ... Mondiali Qatar, Eto'o e il pronostico che lascia a bocca aperta Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...In vista dei Mondiali di Qatar 2022, il Ct del Camerun Rigobert Song, ha diramato la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla competizione.