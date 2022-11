Mondiali | I convocati degli Usa

Anche il ct degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ha reso nota oggi la lista dei 26 giocatori convocsati per iin Qatar, in cui gli americani faranno parte del gruppo B con Inghilterra, Galles e Iran. Dell'elenco fanno parte l' 'italiano' McKennie della Juventus, il figlio d'arte Timothy Weah e un ...Anche gli africani del Camerun del Commissario Tecnico Rigobert Song hanno consegnato la propria lista di giocatori alla Fifa. Tra ianche quattro giocatori del nostro massimo campionato (e l'ex granata Nkoulou): il portiere dell'Inter, André Onana, il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, il terzino dell'Udinese, ...Saranno il difensore del Torino Ricardo Rodriguez e il centrocampista del Bologna Michel Aebischer i due “italiani” convocati da Murat Yakin per il Mondiale qatariota. Yakin, inoltre, ha deciso, per ...La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La r ...