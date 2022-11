Mondiali hockey su pista | Italia in semifinale | battuta Angola in rimonta 5-4

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’torna indopo cinque anni aidisu. La nazionale azzurra ha infatti battuto inl’per 5-4, guadagnandosi così un posto tra le migliori 4 al mondo. Un risultato che mancava da Nanjing 2017 e che è arrivato al termine di un match davvero complicato, che a dieci minuti dal termine vedeva l’avanti 4-2. Malagoli e Ambrosio hanno però riportato la partita in parità, poi a cinque minuti dalla fine dell’incontro è arrivato il tiro vincente di Giulio Cocco per il definitivo 5-4. Si tratta della secondaconsecutiva dell’, che anche contro la Francia aveva dimostrato grande combattività e carattere. “Abbiamo commesso degli errori e nel primo tempo ...

Diretta streaming su www.worldskategames.tv Diretta live testuale su OA Sport. Foto: FISR Marzia CattiniL'inizio della ripresa è un vero e proprio incubo: al 22:57 Anderson Silva con una diagonale mortifera timbra il tris . L'Italia, concentrata, accorcerà le distanze con una rete ben calibrata da ...Gli Azzurri, privi della stella Alessandro Verona, rimontano i transalpini pareggiando con Cocco a 73” dal termine ...La finale con la Repubblica Ceca è andata male (sconfitta per 7-3) ma ci sono tanti motivi per essere soddisfatti del Mondiale di Hockey In Line in cui l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento. L ...