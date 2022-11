Mondiali 2022 | tifosi israeliani e palestinesi insieme in Qatar Infantino | “Il calcio unisce le persone”

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Fifa ha annunciato che in occasione dei, i cittadinisi recheranno ina quelliper assistere alle partite. Nonostante sia in vigore un blocco politico che vieta aidi partire da Tel Aviv, la Fifa ha trovato un accordo con i verticiper far sì che vengano rispettati i requisiti di ospitalità della Fifa stessa. Durante la Coppa del Mondo, saranno dunque operati voli charter tra gli aeroporti di Tel Aviv e Doha. Gli unici requisiti richiesti sono un Hayya registrato (il documento d’identità del tifoso richiesto per entrare indurante il torneo) ed un biglietto aereo valido per viaggiare da e verso il. “Siamo lieti che sia stato ...

Corriere dello Sport

È stato l'anno d'oro del ciclismo italiano femminile: sono i risultati dela certificarlo, basti pensare all'impresa della Longo Borghini alla Roubaix, ai trionfi di ...dimenticare gli ori...Dal 20 novembre al 18 dicembre occhi puntati sull'emirato, che ospiterà la prima, storica, edizione della Coppa del Mondo in inverno. Otto gruppi da quattro squadre, con tante novità e qualche forfait ... Mondiali Qatar, lo scandalo che scuote il torneo: le accuse sono gravissime Il ct della Polonia, Czeslaw Michniewicz, ha diramato la sua lista dei convocati per i Mondiali che inizieranno tra pochi giorni. La sua squadra è inserita nel girone di Argentina, Messico e Arabia ...(Fcinternews.it) La Federazione Calcistica della Croazia ha reso noti i nomi dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar. Come previsto, Ante Rebic, attaccante del Milan di Stefano Pioli, non farà parte ...