Misure anticrisi | da gennaio il governo aumenta le pensioni

(Di giovedì 10 novembre 2022) Arriva la prima misura per combattere l'inflazione e riguarda i pensionati: il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone a partire dal 12023 un adeguamento pari a +7,3% delledei cittadini. L'aumento è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat. Ma ilaccelera sulleper contrastare il caro energia: oggi infatti il consiglio dei ministri darà il via libera al decrato Aiuti quater con il quale vengono destinati 9,1 miliardi a favore di famiglie e imprese. Tra leil credito di imposta per le aziende e la riduzione delle accise sui carburanti. «Ilsta verificando la possibilità di impiegare le risorse ...

Dire

Tra lesul piano internazionale, Bruxelles indica che andra' intensificato il sostegno per far fronte al fabbisogno della bilancia dei pagamenti, anche attraverso il Fondo fiduciario Fmi per ...Anche i fondi generati daquali il tetto sui ricavi di mercato di alcuni produttori di energia elettrica e il contributo di solidarieta' possono essere utilizzati, alle condizioni applicabili, ... Camper, in Toscana corsa frenata da carenza chip. Sindacati: "Misure anti-crisi" Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, le news. Meloni ai sindacati: 'Lavoro priorità, rischi su pensioni' ...Distretto in piena crescita di ordinativi, ma occupazione a rischio crisi per scarsità di materie prime. Cgil e Cisl invocano il "modello Laika" ...