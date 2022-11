Misiani | PD | “Basta propaganda | il Governo si occupi del caro bollette che pesa su famiglie ed imprese”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il senatore bergamasco del Partito Democratico, Antonio, è intervenuto mercoledì 9 novembre sulla Nadef – (la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza). Ecco il testo della sua relazione. “L’Europa e l’Italia stanno soffrendo la peggiore crisi energetica degli ultimi cinquanta anni. L’economia, che pure nel 2022 è andata meglio del previsto, si sta fermando e rischia di entrare in recessione nell’ultimo trimestre. L’inflazione ad ottobre è arrivata al 12%. È al 73% per i prodotti energetici, al 13% per gli alimentari e a poco più del 5% per tutto il resto. Le retribuzioni contrattuali stanno crescendo dell’1 per cento. Vuol dire che il potere d’acquisto dei salari e degli stipendi sta diminuendo dell’11%. È in atto un’enorme redistribuzione a danno del lavoro dipendente. E l’impatto sui bilanci familiari di questo tipo di inflazione sulla parte ...