Misericordia | ci siamo L' emergenza verso la fine - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il lavoro del commissario Enrico Dini ha dato ottimi risultati su più fronti 'I conti sono tornati in ordine e adesso abbiamo venti volontari in ...Ma non è finita lì: verso la fine del pranzo, 'non so a chi è venuta l'idea, cidetti: ma ... che anzitutto 'è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena die di buoni frutti' (... Misericordia, ci siamo L’emergenza verso la fine La Chiesa cattolica in Russia vive, dal 7 al 13 novembre, la "Settimana della misericordia": in un messaggio ai fedeli, il presidente dei vescovi Clemens Pikel scrive che in questione è la povertà, si ...Il lavoro del commissario Enrico Dini ha dato ottimi risultati su più fronti "I conti sono tornati in ordine e adesso abbiamo venti volontari in più" ...