Milano | torna ' Rock your mind Stem festival' per favorire accesso giovani in mondo lavoro

alla fiera diEicma , l' esposizione internazionale ciclo, motociclo e accessori , quest'anno giunta all'edizione numero 79, che accoglie oltre 1300 marchi da 45 nazioni differenti . ...Protagonista nella scena degli scooter elettrici , WOWanche quest'anno a EICMA 2022 con una bella novità e qualche piccola sorpresa per la gamma ...novità riguarda il debutto in fiera adi ...(Teleborsa) - Torna alla fiera di Milano Eicma, l'esposizione internazionale ciclo, motociclo e accessori, quest'anno giunta all'edizione numero 79, che accoglie oltre 1300 marchi da 45 nazioni ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...