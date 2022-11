Milano | approvate nuove regole e agevolazioni per l' assegnazione di immobili ad uso sociale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022), 10 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio comunale diha approvato nella seduta di oggiper le assegnazioni deglidel Demanio da destinare ad uso, culturale o sportivo. La delibera, proposta dall'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, aggiorna e razionalizza in 12 articoli diverse norme in vigore in città dal 1998. Si tratta del 'Regolamento di disciplina generale per l'uso deglidi proprietà comunale da destinare alla realizzazione di progetti economici, sociali, culturali, sportivi, educativi e formativi e suglida assegnare in uso ad enti pubblici e a società partecipate' e riguarda gli spazi del Demanio non destinati a valorizzazione ...