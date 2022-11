Milan | si lavora al rinnovo di Bennacer | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ismael, centrocampista del, è in scadenza di contratto a giugno 2024. Presto l’incontro agente-club per ilIl contratto di Ismael, centrocampista del, è in scadenza nel prossimo giugno 2024. Durante la pausa del Mondiale, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e il procuratore dell’algerino, Sissoko, per cercare di trovare un accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.