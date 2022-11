Milan | Pioli | «Il club decisivo nella rinascita del Milan»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le parole di Stefano, ospite dell’Università dio: «L’esperienza mi ha permesso di adattarmi alla crescita del calcio» Stefanoha parlato oggi all’università dio. Di seguito le parole del tecnico del. ESPERIENZA – «È un piacere e un onore essere qua. Da giovane non ne ho avuto la possibilità o forse non me lo sono meritata. L’esperienza mi ha permesso di adattarmi alla crescita del calcio. È stato un percorso lungo ma necessario per capire tante cose. Tutte le esperienze che ho fatto mi sono servite di arrivare fin qua, ma devo farne ancora tante. Alla Salernitana avevo portato solo una persona come me, ora ho uno staff di 12-13 persone». SCUDETTO – «Per ladel ...