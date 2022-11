Milan | la Primavera Femminile stupisce | affamata e ambiziosa

Le due schegge laterali delladel: a sinistra Adam Bakoune, unico classe 2006 convocato da Franceschini, a destra Davide Bartesaghi, esterno mancino classe 2005Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ladel Genoa prosegue il proprio momento magico e nel pomeriggio batte ai supplementari ilin Coppa Italia. Successo per 2 - 1 firmato da Scaravilli e Bornosuzo v e ottava vittoria ...I rossoblù di Filippi puntano a godersi la pausa fino al 6 gennaio, centrando il tris di vittorie dopo il 4-2 al Sassuolo e il 2-1 sul campo dell’Udinese Una classifica diversa, dopo le ultime due gio ...Davide Corti, tecnico della Primavera Femminile del Milan, ha commentato così il 3-0 contro la Lazio: "Abbiamo fatto vedere delle belle cose, ma possiamo e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti come ...