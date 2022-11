Milan | Kalulu in sede per la firma del rinnovo – VIDEO

(Di giovedì 10 novembre 2022) Pierreè appena arrivato nelladel: tutto pronto per lasuldi contratto con i rossoneri Pierreè appena arrivato ina Casa. Il difensore rossonero è pronto a mettere lasul suodi contratto. Pierrearrivato a Casaper lasuldi contratto.? @DavideLusinga pic.twitter.com/aJwiAjjEWH—News 24 (@news24 com) November 10, 2022 La suaporterà ad un prolungamento fino al 2027, con due milioni più bonus di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore delPierrerinnova con il club rossonero fino al 30 giugno 2027. "Pierre è arrivato alnell'estate del 2020 - si legge nella nota del- e da allora ha collezionato 75 presenze, ...Oramai è un'inamovibileper il, e la conferma della sua fede ai colori rossoneri non può che far felici tutti. Pierre è atteso oggi pomeriggio a Casaper firmare il nuovo accordo. ...Milano, 10 nov. – (Adnkronos) – Il difensore del Milan Pierre Kalulu ha rinnovato fino al 30 giugno 2027. Lo ha annunciato il club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale: “AC Milan è lieto ...Pierre Kalulu è intervenuto ai canali ufficiali del Milan per commentare il rinnovo. PRIMI ANNI A MILANO – «Mi trovo molto bene. Siamo un po’ una famiglia, in tanti parlano francese. E poi quando ...