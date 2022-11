Milan | Kalulu è stato convocato dalla Francia Under 21

Il difensore francese: 'Sono molto contento del rinnovo. A Milano mi trovo bene, siamo come una famiglia'. Ora è ufficiale, il difensore francese Pierreresterà con ilfino al 2027. Stamani, infatti, il calciatore ha firmato il rinnovo del contratto con la Società rossonera. 'ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto ...Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraDopo un brutto inizio di settimana dovuto al pareggio contro la Cremonese, arriva una buona notizia in casa: il difensore Pierreha prolungato il suo contratto con i rossoneri. Il comunicato della società: 'ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Pierrefino al ...Pierre Kalulu ha rinnovato con il Milan fino al 2027, è ufficiale! Il centrale rossonero, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato dell'essere titolare in un grande club ...Pierre Kalulu rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2027, e lo fa con un adeguamento economico abbastanza importante: da circa 400mila euro l’anno passerà ad un ingaggio pari a 2 ...