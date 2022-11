Milan Fiorentina | i precedenti del match di San Siro – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nella prossima giornata di campionato ci sarà il bigtra. Di seguito riportiamo tutti iNella prossima giornata di campionato di sfideranno. Di seguito riportiamo tutti idella gara. – Attualmente ilha toccato il massimo distacco dalla vetta: -8 dal Napoli.– Non ha funzionato per Pioli il turnover a Cremona e ne è uscito fuori un brutto 0-0.– Laha cambiato marcia e ha risollevato la sua classifica dopo una brutta prima parte di campionato.– Con la Salernitana sono arrivati i 3 punti e per l’allenatore Vincenzo Italiano è stata la vittoria numero 100. L'articolo proviene da Calcio News 24.