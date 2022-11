Migranti | ultime news | Ocean Viking davanti alla Corsica | Parigi fa evacuare 3 naufraghi

Il ministro francese all'Italia: 'Le regole vanno rispettate'. Lampedusa, 640 persone sbarcate in 36 ore. Un neonato di 20 giorni morto su un barchino. Il sindaco scrive a Meloni: 'Bollettino di ...Nessuno sconto alle Ong perché quelli che salvano non sono 'naufraghi' ma '' e dunque non ...dal nostro centro marittimo (come nel caso degli 89 della Rise Above e dei 640 sbarcati nelle...Il ministro francese all'Italia: "Le regole vanno rispettate". Lampedusa, 640 persone sbarcate in 36 ore. Un neonato di 20 giorni morto su un barchino. Il sindaco scrive a Meloni: "Bollettino di guerr ...LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - C'è anche un bambino tra le vittime delle ultime traversate di migranti. Si tratta di un neonato di soli 20 giorni trovato morto sul barchino soccorso nella notte dalla Motoved ...