Migranti | scontro aperto Francia-Italia | Parigi non accoglierà i 3500 rifugiati | “Sarà il governo italiano a rimetterci Tajani | Reazione sproporzionata

(Di giovedì 10 novembre 2022) Piantedosi: «non aderirà a patto Ue non bilanciato». Nelle ultime ore altri cinque sbarchi a Lampedusa

Lodiplomatico è grave. Il più grave dai tempi dei gilet gialli, quando la sortita improvvida ... Ma cosa c'è dietro la crisi suiche divide Roma e Parigi Fonti diplomatiche spiegano a ......francese non può apparire né come complice di una pratica scorretta nei confronti deiné ...fino a che punto questo episodio può creare un'ulteriore spirale negativa rilanciando lofra ...L'accordo tra Meloni e Macron travolto da dichiarazioni che hanno politicizzato una questione che si sarebbe dovuta trattare con grande delicatezza e discrezione. Il peso della politica interna france ...Un caso, quello della nave con a bordo 234 migranti, che rischia di far crollare i ponti ... dall’altra, ha aperto uno scontro totale con Roma, annunciando la sospensione dell’accoglienza prevista di ...