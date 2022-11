Migranti | Parigi alza la voce | «Effetti gravi sui rapporti con l’Italia | sarà Roma a rimetterci» Scatta la stretta al confine – Il video

(Di giovedì 10 novembre 2022) A pochi giorni dall’incontro informale di Giorgia Meloni con Emmanuel Macron, che sembrava essere il preludio a un rapporto di collaborazione, le relazioni tra i due Paesi sono diventate molto tese. Il tema al centro dello scontro è quello deie della ripartizione tra Stati membri dell’Unione. «A seguito dell’accoglienza della nave Ocean Viking in Francia dopo il rifiuto italiano, è chiaro che ci saranno conseguenze estremamenteper le nostre relazioni bilaterali», ha dichiarato il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin. Al quale ha risposto il suo omologo italiano Matteo Piantedosi: «Il nostro sistema di accoglienza è inssima difficoltà, la solidarietà europea è solo sbandierata». Secondo la Francia, che in mattinata ha sospeso gli accordi sull’accoglienza deidallo stivale e ha ...

invita ' tutti gli altri partecipanti' al meccanismo di ricollocamento europeo dei, ' in particolare la Germania', a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia . Lo ha ...Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, prende nuovamente posizione sul tema deie delle navi Ong dopo lo scontro diplomatico apertosi frae Roma. L'ex premier, in una nota, rivolge critiche sia alla Francia che al governo italiano. "La vicenda dello sbarco della ...Roma, 10 nov. (askanews) - Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, prende nuovamente posizione sul tema dei migranti e delle navi Ong ...Sui migranti è scontro aperto fra il governo Meloni e Parigi. La Francia ha sospeso i ricollocamenti di 3.500 rifugiati.