Migranti news | la Francia contro l' Italia | tutti i Paesi Ue blocchino i ricollocamenti

(Di giovedì 10 novembre 2022) Parigi fa sbarcare a Tolone la Ocean Viking, 'in via eccezionale'. Ma annuncia la sospensione dell'accoglienza dei rifugiati in arrivo da Roma e chiede agli altri Stati di fare lo stesso. Lampedusa, ...

Parigi fa sbarcare a Tolone la Ocean Viking, 'in via eccezionale'. Ma annuncia la sospensione dell'accoglienza dei rifugiati in arrivo da Roma e chiede agli altri Stati di fare lo stesso. Lampedusa, ..., ecco i ricorsi delle Ong contro il governo: finora in tribunale hanno sempre vinto "In mare per salvare nostra figlia", le storie deia bordo della Geo Barents ...Non volevamo che Tori e Lokita rappresentassero un gruppo sociale, i migranti. Cerchiamo sempre il dialogo silenzioso fra ogni spettatore e i personaggi dei nostri film. Cerchiamo una semplicità ...#TgFlash Edizione del 10 novembre delle ore 14,00 • Ars, la seduta d’insediamento in tempo reale. Le parole di Miccichè e il ...