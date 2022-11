Migranti | la Francia | Sospendiamo l' accoglienza di 3 500 rifugiati dall' Italia - Gli altri Paesi facciano la stessa cosa

'Un terzo deiricollocati in, un altro terzo in Germania' - Darmanin ha riferito che un terzo delle persone a bordo della Ocean Viking verrà ricollocata in. 'La nave conta ...Lainvita "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei, "in particolare la Germania", a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia. Lo ...Il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato che la nave umanitaria Ocean Viking, con a bordo quasi 230 migranti, sarà accolta venerdì nel porto di Tolone tuttavia per ragioni sanit ...In Sicilia è ancora caso migranti. Ma secondo Giorgia Meloni «il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a ...