Migranti e Ong | scontro Italia-Francia Parigi | “Roma è stata disumana” DIRETTA

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Ocean Viking sarà accolta a Tolone, e un terzo dei passeggeri sarà ricollocato nel Paese. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, specifica che si tratta di una decisione "in via eccezionale" e definisce "incomprensibile" la scelta dell'di non far approdare l'imbarcazione, annunciando poi controlli più serrati al confine con Ventimiglia. I ministri Tajani e Piantedosi: "Reazione sproporzionata” e "incomprensibile"

