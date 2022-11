Migranti e Ong | Parigi sospende l' accoglienza di 3 500 rifugiati dall' Italia DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Ocean Viking sarà accoltaa Francia, a Tolone, e un terzo dei passeggeri sarà ricollocato nel Paese. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, specifica che si tratta di una decisione "in via eccezionale" e definisce "incomprensibile" la scelta dell'di non far approdare l'imbarcazione. A Lampedusa nella notte sono arrivate 118 persone. Su uno dei barchini soccorsi è stato trovato il cadavere di un neonato di 20 giorni. Il ministro dell'Interno Piantedosi: "Le traversate vanno interrotte"