Migranti | è guerra Francia-Italia | Parigi ci scarica 3 500 migranti

(Di giovedì 10 novembre 2022)apertasui. La vicenda della Ocean Viking è tutt’altro che risolta. Anzi. A quanto pare l’incontro tra Macron e Meloni al Cairo non ha portato agli accordi sperati sulle navi umanitarie che battono il Mediterraneo. Sì, certo: Sos Mediterranée è ormai di fronte alle coste della Corsica ma sembra averlo fatto di propria iniziativa. Dallainfatti non sono arrivati inviti formali, se non da parte dei sindaci di Marsiglia e di alcune città corse. E anzi ieri il portavoce del governo francese ha accusato direttamente Roma, intimando al governo Meloni di farsi carico dei 250a bordo della Ocean Viking. La lite è ora sfociata in vendetta.ha appena annunciato di aver sospeso il ...

Non volevamo che Tori e Lokita rappresentassero un gruppo sociale, i. Cerchiamo sempre il ... Sono tempi inquieti, le persone temono per il loro futuro, per la crisi energetica, la. Sono ...... affinché le persone e soprattutto i giovani possano conoscere la realtà dei, troppo ... perché possa nascere in ogni società uno sguardo di fratellanza verso ogni persona in fuga dalla, ...I relitti dei barconi dei migranti arrivati a Lampedusa sono stati trasformati dai detenuti del carcere milanese di Opera in strumenti musicali. Ora saranno esposti nel più importante museo al mondo d ...Gli altri paesi europei ci hanno lasciati soli sull'immigrazione Ecco cosa dicono i dati rialaborati dall'Istituto per gli studi di politica internazionale ...