Migranti | crisi diplomatica Italia-Francia | Parigi accoglie la Viking ma blocca il ricollocamento dei rifugiati E invita altri Paesi a fare lo stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Oceanverrà accolta in, nel porto militare di Tolone, in cui arriverà venerdì mattina. Ad annunciarlo, mettendo fine a un caso diplomatico lungo diversi giorni, è il ministro dell’Interno diGérald Darmanin. Che però allotempo – come giàesponenti del suo governo – attacca in modo frontale l’per la “scelta incomprensibile di non rispondere alle diverse richieste di assistenza rivolte dalla nave, nonostante si trovasse senza alcuna contestazione possibile nella zona di ricerca e soccorsono”. Il ministro puntualizza che la decisione francese è stata presa solo “a titolo eccezionale” per ovviare al comportamento inaccettabile del governono. E avverte: “È chiaro che ci saranno conseguenze ...