Midterm | Trump rompe il silenzio | «Io furioso? Fake news Ho fatto un ottimo lavoro | sono un genio stabile»

(Di giovedì 10 novembre 2022) «A tutte quelle persone a cui i media corrotti raccontano la falsa narrativa chee arrabbiato per le, non credeteci». È il commento dell’ex presidente americano Donaldsul suo social media, Truth, in cui ha poi aggiunto: «Nonper niente arrabbiato, houn(non ero io a correre!) emolto impegnato a guardare al futuro. Ricordate, ioun “”». Una definizione quest’ultima che già utilizzò quattro anni fa per replicare alle voci che mettevano in discussione la sua salute mentale. Un consigliere dell’ex presidente, aveva rivelato chesarebbe stato «» per i risultati che i ...

Ma lui, The Donald, non ci sta. E a chi lo ha descritto "furioso" per i risultati delle elezioni di midterm ha risposto su Truth Social: "A tutte quelle persone a cui i media corrotti raccontano la falsa narrativa che sono furioso e arrabbiato per le elezioni di midterm, non credeteci. Non sono per niente arrabbiato, ho fatto un ottimo lavoro (non ero io a correre) e sono molto impegnato a guardare al futuro. Ricordate, io sono un genio molto stabile". In base agli ultimi aggiornamenti, le due camere rimangono in equilibrio in queste elezioni di metà mandato. I Repubblicani si stanno avvicinando ai 218 seggi necessari per strappare il controllo della Camera. "Voglio candidarmi", ma "non ho fretta". Joe Biden esce rafforzato dalla tornata elettorale di midterm.