Michelle Hunziker | Tomaso Trussardi rompe il silenzio La frecciatina ad Angiolini | «Non è un uomo perbene»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 10 novembre 2022) Impazza il gossip sul ritorno di fiamma tra. I due sono stati paparazzati più volte in atteggiamenti complici, accanto alle figlie Sole e Celeste. Ma, ora, dopo i numerosi rumors,il. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha spiegato quali sono i suoi attuali rapporti con, smentendo anche l’inizio di una nuova liaison con un’ex Dama di Uomini e Donne: «Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da. Dopo una storia così importante non si può ...