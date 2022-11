Michelle Hunziker e il dolore della separazione bis | «Ecco come l’ho superata»

Per quanto riguarda i ritorni è stato confermato lo show di, la nuova edizione di Temptation Island , Felicissima Sera, L'Isola dei Famosi e l'allungamento del Grande Fratello Vip . ...Tornerà anche lo show die Il Volo avrà una doppia serata dedicata. Impossibile, infine, non dedicare alcune parole al caso de Le Iene . Occhi puntati su Matteo Viviani ma, in ...Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere la commozione raccontando sul social della cicogna in arrivo. La conduttrice 45enne sta per accogliere al mondo un maschietto dopo aver avuto tre figlie ...Michelle Hunziker si è confidata su Instagram, sottolineando come la separazione da Tomaso Trussardi sia stato un grande dolore per lei.