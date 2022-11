Meta licenzia anche in Italia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo l'annuncio di Zuckerberg, comunicazione lampo a istituzioni e sindacati per notificare 22 esuberi nella sede di Milano su 127 dipendenti. Tagliati ruoli in ambito recruiting, comunicazione, marketing e supporto alle pmi

11mila dipendenti: il messaggio di Zuckerberg. "Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di", ha detto Zuckerberg comunicando il ......sembra navigare a vista. E apre riflessioni sul futuro di Facebook e sulla crisi irreversibile che sembra aver colpito i social network. La riduzione delle entrate erano state messe in ...Il fondatore di Meta ha licenziato undicimila persone, per reagire alla perdita di ottocento miliardi di dollari. Ma per sopravvivere dovrà cambiare ...Meta sconta anche lo scetticismo degli investitori sul metaverso, il progetto lanciato lo scorso ottobre da Zuckerberg e che prevede investimenti miliardari per poter dare fra anni i primi frutti.