Mercedes - AMG One è la più veloce auto di serie sul Nurburgring

La supercarOne detiene ufficialmente il record di auto di serie più veloce sul tracciato tedesco del Nurburgring Nordschleife . Lo scorso 28 ottobre, infatti, il pilota e ambassador di...- Benz GLC NuovaGLC: sei versioni per il mercato italiano Il SUV tedesco debutta sul mercato italiano in sei versioni: Advanced ;Advanced ; Advanced Plus ;Advanced Plus ; ...Record assoluto Nurburgring della Mercedes-AMG ONE in 6:35,183 minuti, l'auto di serie più veloce sul Nürburgring-Nordschleife.L'hypercar di Affalterbach ha abbassato di otto secondi il primato della Porsche 911 GT3 RS: al volante il pilota del Dtm Maro Engel ...