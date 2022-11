Mentirono sulle notti di sesso col Cavaliere | tre condanne e due assoluzioni a Bari

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il giudice monocratico del Tribunale di, Mario Mastromatteo, ha condannato a due anni di reclusione ciascuno (pena sospesa) per falsa testimonianza tre delle quattro donne accusate di aver mentitodicon l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, risalenti al periodo compreso tra il 2008 e il 2009. La pena è stata inflitta alle imputate Vanessa Di Meglio, Sonia Carpentone e Barbara Montereale, ospiti delle serate a casa di Berlusconi, assieme a Roberta Nigro. Quest’ultima è stata assolta assieme all’ex autista di Tarantini, Dino Mastromarco, ai sensi dell’articolo 384 dei Codice penale perché – ha ritenuto il giudice – non potevano essere obbligati a rispondere alle domande a loro poste dalle parti perché dalle loro risposte poteva derivare una incolpazione ai loro danni. Le false ...

