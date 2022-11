Meloni ribadisce il legame d’acciaio tra Italia e Nato | Stoltenberg ringrazia video

(Di giovedì 10 novembre 2022) “L’è uno dei paesi fondatori della nostra Alleanza. Voi svolgete un ruolo fondamentale nell’Alleanza”. Parole diplomatiche ma non di circostanza, quelle pronunciate oggi dal segretario generale della, Jens, nell’incontro con la stampa al termine del suo colloquio a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giorgia. Aha rivolto “tantissime congratulazioni” per la sua nomina. “Spero – ha affermato – di poter lavorare presto a stretto contatto ed è importante che si lavori tutti quanti insieme, soprattutto in questo momento critico per la nostra sicurezza. E soprattutto grazie per il forte impegno dei confronti della”.: ...

Secolo d'Italia

