Meloni | primo incidente all’estero | la nota che ha fatto infuriare Macron

Martedìha criticato Draghi sul Pnrr, sostenendo che non sono stati spesi 12 dei miliardi previsti. 'Non è una critica a Draghi, è una costatazione della verità, dello stato dell'arte.: ...Pensioni, costo del lavoro, fisco ed extraprofitti. Questi i temi al centro delround di confronto tra i sindacati - Cgil, Cisl e Uil e per la prima volta anche Ugl - e il governoa Palazzo Chigi. 'Il nostro approccio è di totale apertura e rispetto' ha assicurato la ...«Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi Ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare ...1' di lettura 09/11/2022 - "Prima avverrà, meglio sarà per tutti" (Roma). "Il ministro Abodi ha correttamente presentato le persone agli stakeholder, agli enti locali e alle componenti sportive, ma or ...