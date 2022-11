Meloni incontra il segretario Nato Stoltenberg | Italia Paese serio e leale

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Ringrazio ancora ile ribadisco la volontà dell’di partecipare e di partecipare da protagonista con serietà: noi siamo una nazione seria e, lo abbiamo dimostrato finora e continueremo a dimostrarlo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel corso di dichiarazioni congiunte con ilgenerale dellaJensal termine del loro incontro a Palazzo Chigi, ricordando la guida di due missioni (in Iraq e in Kosovo) e “l’importante ruolo che abbiamo assunto lungo il fianco orientale come risposta immediata all’aggressione russa”. “Credo che anche per questo – ha aggiunto– dobbiamo ringraziare ovviamente le nostre forze impegnate in queste missioni, per la ...