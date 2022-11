Meloni accoglie Stoltenberg a Roma | «La Nato indispensabile per la nostra sicurezza»

(Di giovedì 10 novembre 2022) La premier italiana Giorgiaha incontrato a Palazzo Chigi il segretario generale dellaJens. «L’alleanza transatlantica èper lae la prosperità delle nostre nazioni, senzanon c’è e non ci può essere crescita», ha detto la presidente del Consiglio al termine dell’incontro, ribadendo l’impegno dell’Italia nei confronti della. «Considero prioritario lavorare per rafforzare l’Alleanza nel suo complesso con un forte pilastro che deve essere anche europeo – ha aggiunto la premier – con l’obiettivo di renderla ancora più forte e capace di rispondere alle minacce da ogni direzione». Nella conferenza stampa seguita all’incontro,ha commentato le ultime evoluzioni del conflitto tra ...

