TGCOM

...: 'La chiave del nostro successo - spiega - è stato puntare all'autoprodotto. Dall'intrattenimento alle fiction abbiamo avuto performance superiori alla Rai. Ci confermiamodel sabato ...Mentre, di fronte alla stampa riunita a Cologno Monzese, lucida l'argenteria snocciolando numeri e ... Nello stesso periodo Rai1 si confermatra tutti i canali televisivi con il 20,6% di ... Mediaset, leader assoluta negli ascolti | Pier Silvio Berlusconi: "Risultati straordinari" Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Dopo il passaggio del turno in Champions League Paolo Maldini ha parlato così a Mediaset della situazione dei rossoneri in Europa: “Grazie a Dio siamo la seconda squadra ...