Matteo Diamante | chi è | età | lavoro | la storia con Nikita | Ex on the Beach | fidanzata | George | foto e Instagram

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori il GF VIP, il reality che da sempre tiene compagnia al pubblico, tra amori che nascono, gelosie, strategie, discussioni. E belle amicizie. Una di questa è sicuramente quella traPelizon e, il concorrente più giovane del gioco. Eppure tra i due c’è un terzo incomodo, l’ex della modella,, che è anche molto amico di. https://www..com/p/CAFyjMAHvK9/?utm source=ig web copy link Cosa sappiamo su, classe 1989, è un vocalist e organizzatore di eventi genovese. Ma non solo. Lui è anche modello e influencer, sicuramente volto noto della televisione. Sul piccolo schermo, infatti, lo abbiamo visto ...

In Lombardia è rimasto spiazzato dalla mossa di una coppia di ex: Carlo Calenda eRenzi hanno messo il cappello su Letizia Moratti , costringendo Carlo Cottarelli al ritiro e ...punta di...Gli spalti solo apparentemente gremiti avevano però potuto godere della presenza azzurra "...crescita regolare a una a strappi" conclude Binaghi riguardo all'assenza di una punta di...Prima parte di stagione positiva quella del centrale, nonostante fino ad adesso sia stato uno scorcio particolarmente difficile per i capitolini ...Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori il GF VIP, il reality che da sempre tiene compagnia al pubblico, tra amori che nascono, gelosie, strategie, discussioni. E belle amicizie. Una d ...