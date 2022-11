Martina Franca | domani screening gratuiti di vista | diabete ed udito Sabato convegno formativo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Di seguito il comunicato: Venerdì 11.11.2022 in Piazza Roma a, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, si terrà la manifestazione “I Lions in piazza” organizzata dal Lions ClubValle d’Itria, presieduta da Michele De Anna. L’evento, patrocinato dal Comune died organizzato in collaborazione con la Confraternita di Misericordia di, consiste in una mattinata didella, dele dell’. Con l’occasione si terrà una raccolta di occhiali usati in adesione al Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da. Gli occhiali saranno consegnati al Centro Italiano ...

: l'ultimo saluto al Senatore Semeraro , oggi pomeriggio presso la chiesa di Cristo Re. Tantissimi a salutare ' l'amico Peppino' come affettuosamente lo chiamavano tutti. Presenti molti ...La sfilata di moda nel teatro Verdi di. Si apre così Coaturier, rassegna che punta alla promozione di un settore strategico per il territorio. Domani è in programma un convegno. Martina Franca in festa per l'«Estate di san Martino» Martina Franca: l'ultimo saluto al Senatore Semeraro, oggi pomeriggio presso la chiesa di Cristo Re. Tantissimi a salutare "l'amico Peppino" ...Martina Franca, previsioni meteo per il 9/11/2022. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 10°C e massima di 19°C ...