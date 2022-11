Marolda | “Renica valeva almeno cinque volte Kim | non scherziamo”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ciccoparla del Napoli e del difensore Kim che è “simpatico, forte mail sudcoreano“. Il giornalista ai microfoni del programma ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero, ha parlato anche del record di vittorie del Napoli. Nel caso gli azzurri dovessero vincere con l’Udinese si andrebbe a superare quello di Maurizio Sarri: “Sinceramente io non penserei più all’ex allenatore azzurro ed il Napoli sta facendo il suo ottimo campionato. La squadra di Spalletti è sempre più completa, anche se noto sempre qualche problema in difesa, ma per fortuna c’è Meret“. Uno dei problemi potrebbe essere Kim chegià ha bacchettato in precedenza: “Il sudcoreano mi è simpatico gli voglio bene, ma...