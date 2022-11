“Mara Venier in ansia per il marito Nicola “Torna subito a casa amore…” | cosa è successo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Davvero un brutto spavento pere ilCarraro La conduttrice televisiva in questi giorni è impegnata come sempre negli studi di Fabrizio Frizzi per le prove di una nuova puntata di Domenica In.è sempre in movimento e i suoi impegni purtroppo le impediscono di trascorrere più tempo con la L'articolo proviene da KontroKultura.

Parlando a Domenica In dal'artista ha ricordato la sua ostinazione nel non vedere il padre lasciarsi andare a una vita in poltrona: 'Ero arrabbiato con mio padre quando invecchiò - ha ...Cambio programmazione Rai 1 per il mese di dicembre 2022. Le novità interesseranno l'appuntamento con Domenica In condotto dae quello con Il Paradiso delle Signore 7. La soap opera, infatti, subirà uno stop di due settimane dovuto all'inizio dei Mondiali di calcio 2022 ma successivamente non ci saranno ulteriori ...La data prevista dei Mondiali di calcio è quella del 20 novembre 2022. Senza l'Italia andranno in onda su RaiUno con 39 partite ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...