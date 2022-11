Lutto cittadino a Cuneo per il giorno 11 novembre in concomitanza delle esequie del Cav Amilcare Merlo

L'invito ai negozianti Per l'occasione, è stato indetto il: la bandiera fuori dal palazzo comunale sarà esposta a mezz'asta, e si invitano le attività commerciali a "porre in essere ...Vicinanza alla famiglia è stata espressa dal presidente della Regione Attilio Fontana e dal sindaco Beppe Sala che ha proclamato una giornata di. La notizia della morte di Luca si è ...Inquirenti al lavoro tutta la notte. I carabinieri hanno acquisito i filmati di tutti gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo è quello di risalire al ...Perché la manifestazione dei cicloattivisti, “ProteggiMi” sbaglia il simbolo della protesta. La tragedia di Luca non è stata causata da mancanza di ciclabili, da un pirata in auto ubriaco, da un Suv i ...