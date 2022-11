Lutto a Uomini e Donne | il dolore di Gianni | Tina e gli altri | “Sempre nel cuore”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 10 novembre 2022)– Gli spettatori normalmente sono abituati a concepire un programma televisivo in base a chi vedono ogni volta di fronte alle telecamere, tenendo meno conto di coloro che ci lavorano dietro. È chiaro sia così ma in realtà quella categoria vale moltissimo. Lo sanno bene Maria De Filippi,Sperti,Cipollari ed anche dame e cavalieri di. Come Ida Platano. È morto un uomo importantissimo per loro. È scomparso lasciando la squadra dinella disperazione. Più che di una squadra, quando si parla dello storico dating show di Maria De Filippi, è il caso di parlare di una vera e propria famiglia. Nel tempo sia la conduttrice, che gli opinionisti ed i tantissimi collaboratori della ...