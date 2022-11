L' ultima bufala degli anti-trivelle | Le perforazioni causa del sisma

Ipsos

... dove i candidati repubblicani per le maggiori cariche statali sono sostenitori della... Quest'sta girando in auto per lo stato per controllare dove ci sono "malfunzionamenti" delle ...Lo abbiamo visto tutti: unaraccontata in maniera assolutamente verosimile, seguita da Kris ... Lsorpresa che ci ha regalato questa festa è stata la presenza totalmente inaspettata di Rob,... Come riconoscere le fake news Il rapporto tra gli italiani e l'informazione nell'ultima ricerca Ipsos per IDMO È bastato che il Presidente Meloni nominasse nuove trivelle, per far scoppiare un terremoto. E non è una metafora. Ma dopo il sisma di magnitudo 5.5 che si è verificato nel Mar Adriatico, per tutta la ...L'8 novembre si vota per il Midterm in un clima contraddistinto da una forte retorica cospirazionista e dal solito campionario di fake news. Un piccolo ...