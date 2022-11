Luca Salatino | chi è la fidanzata Soraia Allam Cerruti | “Lei è la donna della mia vita”

Fanpage.it

Questa sera sorprese in arrivo per Giaele De Donà e. E sul web si interrogano sul futuro di Oriana. Gf Vip, ora è ufficiale: stop alla doppia puntata, resterà solo la diretta del ...Della puntata di stasera, grazie alle anticipazioni, sappiamo chedovrà prendere " una decisione che potrebbe cambiare il suo destino all'interno del programma ", come ha detto Alfonso ... Tensione al GF Vip, scontro tra Luca Salatino e Gnocchi: Sei un bambino, sbrocca da un'altra parte Grande Fratello Vip 2022, puntata giovedì 10 novembre: anticipazioni, cast, concorrenti, dove seguirla. Il liveblogging di TvBlog.Appartati in un angolo vicino la piscina, i VIP parlano con Luca della sua romantica storia d’amore con Soraia. Wilma ricorda con gioia il momento in cui la fidanzata Soraia è venuta in Casa per fare ...