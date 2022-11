(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "ho convocato ladelladi centrosinistra (Pd, Più Europa, Verdi-Si e civiche lombarde, ndr) per indire le". Lo spiega Vinicio, segretario del Pd lombardo, ai cronisti alla Camera. Quando si faranno le? "Direi dopo il ponte dell'8 dicembre,di. Si vota il 12 febbraio e dobbiamo essere pronti. C'è già una cornice programmatica comune che avevamo elaborato insieme nei mesi scorsi e saranno comunqueaperte a chi si ritrova in quella cornice. Anche ai 5 Stelle se vorranno partecipare". Quanto al Terzo Polo, per i dem, il confronto si può riaprire solo se verrà ritirato l'appoggio di ...

Il Sannio Quotidiano

Così il segretario del Pd, Vinicio, risponde ai cronisti alla Camera sulla proposta avanzata ai dem da Carlo Calenda per un tavolo con Letizia Moratti, Beppe Sala e i sindaci ...Pierfrancesco Maran , assessore al Comune di Milano, ha iniziato il suo tour dellacon un'... Al segretario regionale Viniciopiacerebbe una discesa in campo anche del sindaco di ... **Lombardia: Peluffo, ‘primarie prima di Natale, domani riunione coalizione’** Fratoianni: "Alle politiche eravamo alleati col Pd, ma nulla è scontato". Bonelli strizza l'occhio a Conte. E il duo Bettini-D'Alema dà il via al congresso Dem ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Continua forte il pressing del Pd su Giuliano Pisapia perchè scenda in campo come candidato presidente alle regionali in Lombardia. Ancora non c'è una ...