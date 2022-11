(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Adico che noi siamo qui e siamo sempre disposti a sederci attorno a un, ma dalva tolto ildi. E' inutile che continuiamo a girarci attorno, abbiamo già spiegato che per noi non è pensabile sostenere. Il Terzo Polo ritiri l'appoggio ae si riapre il confronto". Così il segretario del Pd Lombardia, Vinicio, risponde ai cronisti alla Camera sulla proposta avanzata ai dem da Carloper uncon Letizia, Beppe Sala e i sindaci lombardi per verificare la possibilità di una convergenza.

Il Sannio Quotidiano

Pierfrancesco Maran , assessore al Comune di Milano, ha iniziato il suo tour dellacon un'... Al segretario regionale Viniciopiacerebbe una discesa in campo anche del sindaco di ...In, invece, le danze le guida la formazione di Calenda e Renzi, spina nel fianco del Pd, ... come il coordinatore del Pd lombardo, Vinicio, ha subito annunciato. Difficile l'ipotesi ... **Lombardia: Peluffo a Calenda, ‘tavolo Tolga nome Moratti e ci sediamo** Fratoianni: "Alle politiche eravamo alleati col Pd, ma nulla è scontato". Bonelli strizza l'occhio a Conte. E il duo Bettini-D'Alema dà il via al congresso Dem ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Continua forte il pressing del Pd su Giuliano Pisapia perchè scenda in campo come candidato presidente alle regionali in Lombardia. Ancora non c'è una ...