Lombardia | Gelmini | ' Pd decida tra populismo 5 Stelle o riformismo Terzo polo'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Milano, 10 nov.(Adnkronos) - "Il Pd deve decidere se preferisce ildei 5o ildel". Lo afferma Mariastella, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione, aggiungendo: "Insi è concretizzata la candidatura di Letizia Moratti, una donna che ha fatto una scelta coraggiosa di fronte a un centrodestra ormai diventato destra. Dobbiamo abbandonare ideologia e scontri basati sull'appartenenza, valutiamo invece le competenze, l'esperienza e la capacità di governo delle persone in campo. Spero -conclude- che il Pd in, almeno questa volta, voglia giocare una partita per vincerla, non per perderla".

