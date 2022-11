Lo sfogo di Irene Pivetti | “Vivo con 1000 euro al mese e dormo in un dormitorio”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022)ha raccontato la sua nuova vita al settimanale Gente. L’ex parlamentare forzista ed ex presidente della Camera, oggi 59enne, ha detto: “Da metà ottobre coordino il ristorante Smack, una mensa sociale del centro sociale di via Tazzoli a Monza. E abito neladiacente: è più comodo perché non ho l’auto. E poi non potrei permettermela”. E il motivo è presto detto: l’indagine a suo carico, condotta dalla Procura di Milano, per evasione fiscale e autoriciclaggio nella compravendita di tre autovetture da corsa Ferrari Gran Turismo, per la quale le sono stati sequestrati ben 3,5 milioni di. La nuova vita di: “Mi mantengo con milleal, ma non mi lamento” Un’impietosa parabola discendente quella dell’ex ...