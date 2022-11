(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per la quattordicesima giornata diA 2022-2023. Le due squadre stanno vivendo un periodo agli antipodi: i gialloblu sono i fanalini di coda del campionato, con appena 5 punti conquistati in tredici giornate, e vengono dalla sconfitta di Monza. La Juve d’altro canto è in ripresa: nelle ultime sei gare, i bianconeri hanno ottenuto ben cinque vittorie, tutte tra l’altro senza subire gol, arrivando ad agganciare la Roma al quarto posto con 24 punti. Ilritrova in difesa Ceccherini e Dawidowicz, squalificati domenica scorsa, ma perde Magnani e Faraoni. In mezzo al campo spazio per Veloso, con Lazovic che ...

OA Sport

... Inter e Lazio* 27, Roma 26, Juventus* 25, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna e Sassuolo 16, Empoli 14, Monza* 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6,* 5* ...... Roma e Juventus 25, Inter e Udinese* 24, Torino e Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli* 14, Monza 13, Spezia* 10, Lecce 9, Cremonese* 7, Sampdoria 6,5. * una partita ... LIVE Verona-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: orario, probabili formazioni, tv, streaming Due concerti in Italia per Peter Gabriel: al via la prevendita dei biglietti per Verona e .... Peter Gabriel torna live in Italia con due concerti attesi per sabato 20 maggio all'Arena di Verona e ...17:55 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Verona Szczesny Perin ...