LIVE Verona-Juventus 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | primo tempo senza grosse chances da ambo le parti

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL0-0! 45? Un minuto di recupero. 44? SULEMANA! Che occasione! Locatelli sbaglia il rinvio, Lasagna tocca e serve Sulemana che a tu per tu con Perin non inquadra la porta, con il ghanese che risulta anche in off-side. 42? Combinano Djuric ed Hongla, il mancino di quest’ultimo finisce a lato della porta di Perin. 40? Terracciano in scivolata riesce a fermare la ripartenza di Kostic, molto positiva la prestazione del giovane veronese per il momento. 39? BREMER! La migliore occasione per la Juve arriva sui piedi del brasiliano, che a pochi passi dalla porta spedisce il suo sinistro oltre la traversa. 38? Prova Locatelli dal limite servito da Rabiot, Montipò smanaccia in angolo. 37? Adesso ne il ...